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Ирина Печерникова перед поездкой на шоу Андрея Малахова упала и сломала два ребра

Телеведущий готовил программу к ее юбилею.

Ирина Печерникова перед поездкой на шоу Андрея Малахова упала и сломала два ребра
Печерникова незадолго до смерти сильно упала и сломала два ребра/http://globallookpress.com/

Один из сотрудников шоу «Прямой эфир» телеведущего Андрея Малахова сообщил, что скончавшаяся за день до своего 75-летия актриса Ирина Печерникова незадолго до смерти упала и сломала два ребра. Малахов хотел позвать звезду картины «Доживем до понедельника» в свою студию, но не успел этого сделать.

«Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом, и она чувствует себя плохо».

Сотрудник шоу Малахова

Интересно, что сестра Ирины Печерниковой не знала о проблемах родственницы со здоровьем. При этом они часто созванивались. Сестра отметила, что буквально за день до смерти перевела Печерниковой деньги на телефон. Она знала, что все будут ей звонить и поздравлять с 75-летием. Уход из жизни родственницы оказался внезапным и крайне неожиданным, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Ирина Печерникова умерла в деревне в Ярославской области, где жила последние годы. Ей неожиданно стало плохо прямо за столом во время ужина. Причиной смерти, как установили прибывшие на место происшествия медики, стал инфаркт.

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