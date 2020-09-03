Любовь Толкалина рассекретила дату свадьбы своей 19-летней дочери от Кончаловского

Любовь Толкалина не перестает восхищать многих поклонников своей красотой. В 42 года она может похвастаться безупречной фигурой. Поклонники отмечают, что ее изящество и красота передались дочке актрисы Марии, которая была рождена от Егора Кончаловского. Девушке уже 19 лет. Она дружит с мамой, порой одевается с ней в одном стиле и тянется к творчеству. Также Мария поддерживает общение с отцом и его новой семьей. Она даже стала крестной мамой сына режиссера от новой супруги.

В 2019 году дочка Толкалиной и Кончаловского переехала в Санкт-Петербург. Тогда она уже перестала скрывать свои отношения с Никитой Кузьминым. Он из Калининграда и имеет свой IT-бизнес. Но влюбленные вскоре вернулись в Москву. Девушка хотела сыграть свадьбу летом, но ее планы нарушил коронавирус. К тому же она стремилась сама накопить денег на торжество, хоть папа и предлагал ей помощь.

И вот 3 сентября Толкалина рассекретила дату свадьбы своей наследницы. В соцсети она показала трогательное приглашение, которое ей прислали жених с невестой.

«Дорогая мама! Мы приглашаем тебя на нашу свадьбу! Никита и Маша. 7 сентября 2020», — гласит текст в открытке. «А бывают и вот такие утра», — отметила актриса.

Любовь сразу стали поздравлять друзья и знакомые.