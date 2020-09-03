«Наши дорогие и любимые»: Юдашкина нежно обратилась к дочери и зятю в день их чугунной свадьбы

Галина и Петр уже шесть лет живут в законном браке и у них появилось на свет два сына.

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина в Instagram нежно и трогательно обратилась к своей дочери Галине и зятю Петру. Наследница знаменитостей с мужем отмечают 3 сентября шесть лет совместной жизни – чугунную свадьбу.

«Наши дорогие и любимые! Галочка и Петр! Поздравляем вас с Днем вашей свадьбы! Неужели прошло 6 лет?! Будьте счастливы! Вы нам подарили замечательных внуков Анатолия и Аркадия! Любим вас!» Марина Юдашкина

«Поздравляем с годовщиной свадьбы ваших детей. Желаем им жить в здравии долгие годы», «Очень красивая пара. Счастья им», «Самая красивая и гармоничная пара. Не хватает только девочки в этой прекрасной семье», «Хорошая у вас девочка. Очень вам повезло с ней», — написали в комментариях пользователи.

Отметим, что зять Юдашкиной достаточно известный бизнесмен. Он помогает теще с тестем в их Доме моды. Петр является внуком актрисы Людмилы Максаковой.