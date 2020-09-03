Марина Зудина рассказала, кто вернул ей веру в жизнь после смерти Олега Табакова

По словам актрисы, ее муж всегда радостно жил и работал.

Актриса Марина Зудина заявила, что после смерти мужа, выдающегося советского и российского актера и режиссера Олега Табакова, места себе не находила. К жизни ее вернула дочь Маша. Она в какой-то момент сказала матери очень правильные слова, которые та запомнила на всю жизнь и теперь часто повторяет.

«Знаете, моя дочь мне очень правильно сказала: «Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать». И я в это верю». Марина Зудина

Как сказала Марина Зудина, все ученики ее покойного мужа приводят девиз Табакова, которому он следовал по жизни, — «Дело надо делать». По ее словам, великий режиссер радостно жил, любил и работал, он всегда сохранял оптимизм, сообщает «АиФ».

Напомним, что Марина Зудина, кроме дочери, родила от Табакова еще и сына. Сегодня это уже достаточно известный актер Павел Табаков, за плечами у которого уже несколько ролей в популярных картинах.