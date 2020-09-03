Михаил Шуфутинский признался, что они с первой женой изменяли друг другу

Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем ранее не известном браке. Музыкант, как выяснилось, был женат полгода на девушке по имени Татьяна.

«У меня был студенческий брак. Мы учились вместе в музыкальном училище. Она дирижер по профессии. Мы решили, что нам надо пожениться. Нам негде было встречаться, а мы хотели жить вместе. Ее родители были против. Мои родители тоже были против, но нас было уже не переубедить». Михаил Шуфутинский

Как сказал Шуфутинский, его первая жена Татьяна была маминой дочкой.

«На нашей свадьбе были ее подружки, мои друзья. Мы переехали жить на дачу к ее родителям. Потом мне предложили гастроли. Там была хорошая зарплата. Я поехал поработать. У меня случился роман с ведущей одной из программ. Эта девушка была из Тбилиси. Вскоре я узнал, что у жены вернулся парень из армии. Пока я ездил, она изменяла. Отношения стали ослабевать, и мы в итоге развелись. Родители снова были в шоке. Я не знаю, как сложилась ее судьба. Видел потом ее один раз в жизни. Мы случайно в Сочи увиделись на отдыхе», — заявил певец.

Напомним, что ранее было известно только об одной жене Шуфутинского, которая подарила ему двух сыновей. Она ушла из жизни в 2015 году в США.