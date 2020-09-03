«Мама»: Лиза Арзамасова поделилась снимком с будущей тещей Ильи Авербуха

Свадьба звездной пары, скорее всего, пройдет в следующем году.

Актриса и звезда сериала «Папины дочки» 25-летняя Лиза Арзамасова в Instagram поделилась фотографией со своей красавицей-мамой. Надо отметить, что будущая теща хореографа и фигуриста Ильи Авербуха просто в потрясающей форме. Она необычайно красива.

«Мама», — кратко подписала красивую фотографию Арзамасова. Кстати, женщина примерно одних лет с хореографом, который старше Арзамасовой на 21 год.

«Здоровья и счастья вашей маме», «Самый дорогой человек на свете», «Какая милота. Мама очень красивая», «Сразу видно, что у Авербуха прекрасная теща», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что о романе 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней Лизы Арзамасовой стало известно несколько месяцев назад. Журналистам удалось сфотографировать их на террасе одного из ресторанов. Позже они признавались, что уже давно вместе. При этом, по слухам, в следующем году пройдет их свадьба.