«Бабушке она не нравилась из-за коротких юбок»: Шуфутинский вспомнил учебу с Пугачевой

Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил годы учебы с Примадонной — Аллой Пугачевой. Вместе они учились на параллельных курсах в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

«Мы вместе прогуливали занятия. Для нас они казались неважными. Не ходили на философию и политэкономию. Наверное, неправильно делали, но так подсказывала нам наша жизнь. Музыкальное училище дало мне многое. Я получил много фундаментальных знаний. Они необходимы музыкантам разных жанров».

Михаил Шуфутинский

Как сказал исполнитель, порой с Пугачевой они даже выпивали.

«Мы брали пару бутылок красного вина и шли к ней домой. Она жила в доме около музыкального училища. Ходили с ней вместе в кино. Пару раз она бывала у меня дома. Бабушке моей Алла не нравилась из-за коротких юбок. А я бабушке говорил: «Так это то, за что мы ее любим. Какие красивые ноги, почему не оголять». Алла на самом деле была строгих правил. Ее родители держали в ежовых рукавицах», — сказал музыкант.

Напомним, что Михаил Шуфутинский окончил музыкальное училище по специальности «дирижер». Позже он выступал с различными ансамблями в Магадане, куда попал после учебы.