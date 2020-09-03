Александра Захарова на открытии сезона в «Ленкоме» пряталась от фотографов

Дочь покойного художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова Александра на открытии сезона в культурном учреждении пряталась от назойливых журналистов. Многие фотографы, которые пришли в этот день в театр, хотели сфотографировать именно ее.

Актриса прикрывала лицо руками, чтобы у журналистов не получились «хорошие» кадры. И, надо признать, ей это удалось.

Отметим, что театральный сезон в театре открыл спектакль «Ва-банк», как раз с Захаровой в главной роли. Вместе с ней на сцене появился великолепный актер Александр Збруев. Данная постановка в «Ленкоме» идет уже 16 лет и пользуется любовью зрителей, сообщает «МК».

Напомним, что не так давно вокруг имени актрисы Александры Захаровой ходило много сплетен и неприятных слухов. Ее обвиняли в алкоголизме. Якобы она угодила на учет в наркологическую клинику. Она позже отмечала, что на нее был сделан заказ и она даже знает личности этих людей. Называть имена вслух она при этом не стала.