«Моя душа спокойна»: Макеева назвала Алтай своим домом

Многие знаменитости этим летом отдохнули на отечественных курортах — пандемия коронавируса сказалась на авиасообщении с зарубежьем. Кто-то отправился в Сочи и Крым, а некоторые предпочти Алтай и Камчатку. К примеру, на юге Западной Сибири побывали: Андрей Мерзликин с семьей, Павел Деревянко, Ирина Хакамада, Юлия Барановская с детьми.

Отдохнула на Алтае и звезда сериала «Анна Каренина» Анастасия Макеева. Актриса и телеведущая посетила горный регион в июле и решила приобрести землю в Чемальском районе, чтобы построить здесь усадьбу. И в сентябре отправилась туда снова для решения необходимых вопросов по покупке. Помимо деловой части в поездку Макеева включила и туристическую — знаменитость посетила местные достопримечательности.

«Я дома. Моя душа спокойна», — призналась актриса.

Макеева запечатлелась на фоне величественных алтайских гор и долины реки Катунь, протекающей между скал. Для прогулки она выбрала трикотажные джоггеры и в тон им — серую футболку с игривым принтом.

Кстати, на Алтай в первые дни осени поспешила другая знаменитость. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич неожиданно для себя улетела в отпуск без семьи.