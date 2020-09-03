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«Подруга погибла сразу, маму довезли до Склифа»: Шуфутинский рассказал о смерти родительницы под электричкой

Как отметил певец, ему долго не говорили правду.

«Подруга погибла сразу, маму довезли до Склифа»: Шуфутинский рассказал о смерти родительницы под электричкой
Шуфутинский рассказал о своей маме/http://globallookpress.com/

Певец Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своей мамы. Ему было всего пять лет, когда она ушла из жизни. Женщина попала под электричку и погибла.

Михаил Шуфутинский с мамой. Фото
Михаил Шуфутинский с мамой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я маму помню совсем чуть-чуть. Мне было пять лет, когда она погибла. Мы жили в те годы на даче. Мама с папой ездили в Москву на занятия в стоматологический институт из деревни в Салтыковке. Там у нас была дача. Однажды без папы она поехала, с подругой. Там была пересадка. Где-то в районе Реутова она попала под электричку. Подруга погибла сразу. Маму довезли до Склифа, где она умерла. Там стрелка не сработала».

Михаил Шуфутинский

Как сказал певец, родные долго скрывали от него правду о смерти родительницы, которую он сильно любил.

«Мне говорили, что мама поехала в Анапу отдыхать. Я удивлялся, что она без меня поехала», — заявил он.

Напомним, что Михаил Шуфутинский воспитывался бабушкой и дедушкой. Отец, когда погибла его жена, вскоре завел другую семью.

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