«Она была никому не нужна десять лет»: Михаил Шуфутинский высказался о песне «Третье сентября»

Музыкант Михаил Шуфутинский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о феномене своей, пожалуй, лучшей и самой популярной песни «Третье сентября», которая давно стала народной.

«Я не мог себе представить такой славы этой песни. Я ее спел впервые в 1993 году. В 1994 году она появилась на концерте на экране телевизора. В «Песне года». А потом я ее не пел лет десять. Она была никому не нужна. Была незрелой для зрителя. Медляк и медляк. Я спел ее на концертах и перестал. А потом вдруг она стала знаменитой. Так бывает. У меня, кстати, внук родился 3 сентября. Он старший из моих внуков. Вот такое совпадение. Он родился в 1995 году. Сомневаюсь, конечно, что его родители специально так подгадали». Михаил Шуфутинский

Как сказал певец, композитор Игорь Крутой написал прекрасную музыку.

«Игорь Николаев написал прекрасные стихи. А я спел ее гениально. Вот так и получилась эта композиция. Я помню, как люди звонили на радио и говорили: «А поставьте ту песню, где у чувака все ништяк было 2 сентября, а третьего кипиш получился», — заявил он.

Отметим, что количество мемов, посвященной этой композиции, просто зашкаливает. 3 сентября в народе называют — Шуфутинов день.