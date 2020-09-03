«Умотала одна»: Хилькевич улетела от семьи в отпуск

С началом осени многие знаменитости поспешили в отпуск. Например, семейство Преснякова и Подольской сейчас пребывает в Ялте, наслаждаясь красотой закатов и ласковым солнышком. Отдохнуть решила и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич. Причем, по ее признанию, все получилось спонтанно и не так, как она планировала. Но на отдых актриса настроилась еще в аэропорту.

Мама двоих детей написала поклонникам в Instagram, что летит на Алтай. «Умотала одна. Совсем одна», — подчеркнула актриса. Она давно хотела посетить горный регион и планировала это сделать с семьей. Но все случилось очень резко и быстро.

«В общем, еду туда помолчать, помедитировать, услышать себя и увидеть красоту, созданную природой», — призналась звезда.

С двумя детьми актрисы — пятилетней Арианной и двухлетней Машей — остался отец. В какой именно из районов Горного Алтая направилась Хилькевич, девушка пока не сообщила.

К слову, в настоящий момент на юге Западной Сибири отдыхает другая знаменитость — актриса театра и кино Анастасия Макеева. Она приобрела в Чемальском районе Республики Алтай 5 гектаров земли и приехала, чтобы оформить необходимые документы.