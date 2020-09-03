Бывшая ученица Этери Тутберидзе объявила о завершении карьеры в 17 лет

Бывшая ученица звездного тренера Этери Тутберидзе семнадцатилетняя Дарья Паненкова в Instagram объявила об окончании своей профессиональной карьеры. Как отметила юная девушка, в будущем она попробует реализовать себя в качестве тренера. Для нее это будут новые положительные эмоции.

Как отметила девушка, она благодарна всем своим наставницам, которые долгие годы тренировали ее. Среди них она выделила и Этери Тутберидзе. Паненкова уверена, что следующий жизненный этап будет куда интереснее нынешнего.

Добавим, что Паненкова — победитель и серебряный призер юниорского «Гран-при». На чемпионате России она занимала восьмое место, в Кубке России становилась третьей.

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Напомним, что Этери Тутберидзе не раз подвергалась критике со стороны других специалистов. Они обвиняли ее в том, что она «выжимает все соки из своих подопечных». В связи с этим они вынуждены в раннем, а порой и совсем юном возрасте завершать свои карьеры.