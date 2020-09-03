Тимати приехал в гости к Моргенштерну в старых кожаных штанах и футболке за 50 долларов

Продюсер Слава Marlow отметил, что звездный рэпер — очень скромный человек, лишенный всякого пафоса.

Известный продюсер и исполнитель Славу Marlow поделился на своем YouTube-канале деталями визита рэпера Тимати к своему молодому коллеге Моргенштерну. Вместе они сейчас готовят запись нового трека, который, скорее всего, произведет фурор среди их фанатов.

По словам блогера, его удивило, как скромно одет Тимати. В нем, как он отметил, напрочь отсутствует какой-либо пафос. В гости рэпер пришел в старых кожаных брюках, в футболке за 50 долларов и джинсовой безрукавке за 300 долларов.

«Гардероб у Тимати намного скромнее, чем у Моргенштерна. Но от этого он не перестает быть легендой». Слава Marlow

Напомним, что Тимати и Моргенштерн — одни из самых обсуждаемых персон в мире российского рэпа. Известно, что их совместный клип снимался в Сочи. Причем для съемок они сняли местное казино. Многие поклонники музыкантов теперь с нетерпением ждут выхода в свет их совместной композиции.