«Сказочная Каппадокия»: Киркоров показал, как отдыхает на популярном турецком курорте

Музыкант поднялся в небо на воздушном шаре, а также побродил по пещерам и подземным улицам.

Наступившая осень не стала поводом для отказа от отпусков и отдыха. Филипп Киркоров, отправившийся почти месяц назад на море, продолжает свой роскошный вояж и делится впечатлениями от отдыха у себя в Instagram. Начал свой отдых артист с Греции, а теперь покоряет горизонты Турции.

Накануне артист посетил одно из самых популярных и удивительных мест Турецкой Республики – Каппадокию, настоящий музей под открытым небом. Киркоров поднялся на 800 метров над местностью на воздушном шаре, прогулялся по древним улицам подземных городов и пещер, а также встретил последний летний рассвет в долине Любви.

«Сказочная Каппадокия. Новая высота, новый горизонт. Рад открывать для себя такие магические места», — написал артист.

Киркоров разместил целую подборку снимков, на которых видна вся самобытность Каппадокии и ее ландшафт. Он признался, что давно не совершал таких насыщенных путешествий, и искренне полюбил это место на земле. Кстати, артист так увлекся путешествиями, что пропустил школьную линейку своих детей. Аллу-Викторию и Мартина отвел на Первое сентября их дедушка, Бедрос Киркоров.