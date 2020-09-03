«Выберите самую красивую девочку»: Меньщиков поделился фото своей подросшей дочки Вари

Девочка, которой сейчас три годика, все больше становится похожа на шоумена.

Одна из главных звезд проекта «Дом-2», Степан Меньщиков, в Instagram разместил снимок своей трехлетней дочери Вари от первого брака с Евгенией Шамаевой.

Ребенок на красивой фотографии стоит в окружении детей и их родителей. Скорее всего, девочка пошла в детский сад. В центре находится и Степан Меньщиков, который выступил в роли клоуна.

«Выберите самую красивую девочку», — заявил Степан Меньщиков. Надо отметить, что с годами трехлетняя дочь Меньщикова становится все больше похожа на своего звездного отца.

«Какая она у вас куколка кареглазая», «Ох, папа. Какую красоту растите. Женихи будут табунами ходить», «Конечно, самая красивая Варя. Девочка-ангелочек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что от первой жены, кроме Вари, у Степана Меньщикова подрастает приемный сын Ваня. Шоумен считает его родным и помогает ребенку. От второй жены Ангелины Монах у Меньщикова не так давно родилась дочка.