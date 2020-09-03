«Это что за додики?»: Саша Черно нелестно отозвалась об участниках «Дома-2»

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram оставила забавное видео, в котором нелестно отозвалась об участниках «Дома-2». На кадрах можно увидеть, как она вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном в коляске заходят на территорию проекта.

После этого звучит музыка, показаны участники шоу. Саша Черно заявляет: «Это что за додики?» Муж напоминает ей, что «это ее компания». После этого Саша Черно разворачивается и всем говорит: «До свидания».

«Пересмотрела раз пять. Это очень смешно», «Приятно смотреть, что вы всегда на позитиве. Смешно получилось», «Саша, вы все-таки остаетесь или уходите из проекта?» – стали спрашивать звезду пользователи.

Напомним, что не так давно Саша Черно говорила о «жести», которая творится на «Доме-2». По ее словам, она могла бы многое рассказать пользователям, что творится на шоу, но не хочет этого делать, «потому что не свинья». Возможно, скоро с мужем она сосредоточатся на воспитании сына и уйдут из телестройки.