Владимир Винокур вслед за Иосифом Пригожиным пожаловался на бедственное положение артистов

Юморист напомнил, что у каждой звезды есть коллектив, который надо кормить и содержать.

Артист Владимир Винокур в Instagram под постом своего друга, музыканта Михаила Шуфутинского, пожаловался на бедственное положение артистов, вызванное пандемией.

Шуфутинский на своей страничке объявил на год о переносе выступлений в городах Германии. Мимо этой информации не прошел Винокур.

«Мишка! У меня та же ***! Никто не знает, что кроме самого артиста есть коллектив, который вот уже полгода получает зарплату не от государства, а от нас!» Владимир Винокур

Напомним, что ранее продюсер Иосиф Пригожин жаловался на тяжелую судьбу артистов. После этого в его адрес полетели гневные стрелы. Мужу певицы Валерии напомнили, что другим людям живется сейчас куда тяжелее. У артистов, как отмечали многие, хотя бы есть накопления. Позже Пригожин говорил, что его неправильно поняли. Он в первую очередь имел в виду артистов из небольших городов, а не звезд первой величины, у которых, как он отмечал, действительно есть средства к существованию.