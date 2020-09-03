Бари Алибасов по-прежнему находится в психиатрической больнице на лечении

Адвокат его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что в платном отделении ему проводят процедуры.

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, юрист Юлия Вербицкая-Линник, заявила, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов по-прежнему находится в психиатрической больнице. Она дозвонилась туда, и в частной беседе ей подтвердили, что он в клинике. Правда, ни с кем общаться не хочет.

«Мы сильно подозреваем, что там есть платное отделение, где просто проводят время, получают какие-то лечебные процедуры». Юлия Вербицкая-Линник

Как добавила Юлия Вербицкая-Линник, к диагнозам Алибасова после отравления «Кротом» надо относиться сдержанно. По ее словам, ей в этой ситуации больше всего жаль Лидию Федосееву-Шукшину. При этом, как сказала юрист, актриса приветствует развод с нерадивым мужем, который ее подставил под удар, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не прожили вместе и двух лет в браке. Поводом для развода стала квартира, которую актриса подарила продюсеру, а он переписал ее на помощника.