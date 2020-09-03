Борис Клюев оставил после своей внезапной смерти многомиллионное состояние

Актер Борис Клюев оставил после своей смерти многомиллионное состояние. Особенно хорошо он заработал, когда снимался в сериале «Воронины». Там, как известно, он играл бойкого пенсионера Николая Петровича. Известно, что на гонорар от съемок он приобрел трехкомнатную квартиру в Италии. Она находится в двухстах километрах от Неаполя. В апартаментах, к примеру, есть шикарная терраса с видом на море и сад.

Также у актера осталась квартира в Ялте. Он любил приезжать в Гурзуф, когда ему было уже тяжело выбираться в Италию. Кроме того, у артиста была дача в Подмосковье. Она находится в Звенигороде. Туда он приезжал, чтобы сходить в баньку и потрудиться на приусадебном участке.

Как отмечают риелторы, если продать всю недвижимость Клюева, то сумма будет равна примерно пятидесяти миллионам рублей. Никакой борьбы за наследство не будет. Все достанется его жене Виктории, сообщает «МК».

Напомним, что Борису Клюеву на момент смерти было 76 лет. Актер практически до последних дней своей жизни репетировал в театре.