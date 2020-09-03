«Ира села за стол и все»: подруга Печерниковой рассказала о последних мгновениях жизни актрисы

По словам Нины, когда приехали врачи, звезда картины «Доживем до понедельника» была уже мертва.

Близкая подруга актрисы Ирины Печерниковой, Нина, рассказала о последних мгновениях жизни звезды, которая так внезапно для всех покинула этот мир. По ее словам, они уже много лет живут вместе в деревне в Ярославской области. Еще днем как ни в чем не бывало они сидели на крылечке и делали поделки из дерева. Вечером пошли ужинать. Беды, естественно, ничего не предвещало. Звезда готовилась встречать юбилей.

«Ира села за стол и все. Врачи приехали — она была уже мертвая. Инфаркт». Подруга Печерниковой

Как отметила Нина, у Печерниковой, конечно, были проблемы со здоровьем. Она лечилась от онкологии и регулярно посещала врачей. Этой осенью должна была снова поехать на проверку, сообщает «Комсомольская правда».

Ирина Печерникова буквально день не дожила до своего 75-летнего юбилея. Она запомнилась по образу учительницы в картине «Доживем до понедельника». В нее были влюблены многие жители Советского Союза. Известно, что звезда сильно пила после убийства своего любимого мужчины — последнего мужа, актера Александра Соловьева. Впрочем, в какой-то момент она взялась за свое здоровье.