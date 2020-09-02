67-летняя Елена Проклова показала идеальные ноги на фоне несовершенной фигуры Даны Борисовой

Елена Проклова провела самоизоляцию в Сочи. Со своим третьим мужем Андреем Тришиным она развелась пять лет назад, а дети актрисы, Арина и Полина, давно стали взрослыми. Поэтому женщина спокойно посвящает время своим нуждам. В середине лета она поделилась первым фото за долгое время в соцсети. Тогда многие поклонники удивились уставшему виду народной артистки. А вот к 67-летию она преобразилась.

2 сентября в день рождения Прокловой вышла передача «Пусть говорят», посвященная ее жизни и достижениям. На съемках передачи актриса появилась в черном платье миди с юбкой-солнце и туфлях в тон на шпильке. Она распустила волосы, а также сделала неброский макияж, подчеркнувший природную красоту. Приняла участие в ток-шоу Дана Борисова, которая когда-то снималась с Еленой Игоревной в «Последнем герое». Она позировала с именинницей в жакете и мини-шортах. Снимками с передачи Дана поделилась в соцсети. Она также поздравила Проклову.

«Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане, помню, как ели на конкурсе реально протухшую рыбу, как ты побелела при этом и старалась сдержать тошноту. Спать с тобой рядом в одной хижине и слушать разговоры о доме и дочке — это счастье», — вспомнила телеведущая.

А вот поклонники заметили, что у Елены Игоревны безупречные ноги, а вот фигуру Борисовой они подвергли критике. На фоне актрисы девушка смотрелась более массивно. Более того, пользователи Сети заметили несовершенства ее бедер. «Молодец, ноги без ретуши, а че стеснятся, да!?», «Пойти в спортзал и убрать пузо и подкачать рыхлые и жирные ноги — это надо, либо оденьте одежду для своего возраста….», «Вообще, чересчур короткое одеяние, уже ведь ни 20», «Длина юбки или шорт, что там не понятно, совсем не ваше, уж простите…», «Вот у Лены ноги огонь, а ей уже больше 60», — стали комментировать пост подписчики.