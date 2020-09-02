«Он элегантный хорошо одетый мужчина»: Александр Васильев высказался о стиле Константина Хабенского

Историк моды Александр Васильев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о стиле Константина Хабенского. Ведущая показала журнал, на обложке которого был этот популярный актер и Васильев, который известен едкими комментариями о стиле звезд, не удержался, чтобы не сказать несколько слов. Правда, в этот раз он был настроен благодушно.

«Он элегантный хорошо одетый мужчина. Он бреется. Почему? Да потому что у него была бы седая борода. Кроме того, он красит волосы. Он себя всячески омолаживает. У него стиль, на мой взгляд, симпатичный и позитивный. А синий цвет его пиджака – так это писк сезона. Упрекнуть его в неправильном гардеробе нельзя». Александр Васильев

Также Васильев объяснил, почему модный мужчина в современном мире не очень нравится его второй половинке.

«Мужчины комплексуют. Боятся, что им поставят клеймо или клише. Модный мужчина – чужой мужчина. Женщин много. Они все время находятся, так сказать, в контратаке. Не найдя свободного — отбивают женатого. Как? Миниюбкой, декольте, наклеенными ресницами, красивыми волосами, голосом, смехом, манерой, легкостью поведения», — заявил он.

Отметим, Александр Васильев – известный российский историк моды и искусствовед. Он почетный член российской академии художеств. Ведет программу «Модный приговор» на Первом канале.