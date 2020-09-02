«Прямо в халатике и пижамке бегите на улицу»: Васильев рассказал о модных трендах осени

Историк моды Александр Васильев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, в чем нужно ходить девушкам нынешней осенью.

«Все что вы носили во время пандемии — пижамы, халаты, спортивные костюмы сегодня и есть топовая мода. Прямо в халатике, пижамке и домашних тапочках бегите на улицу. Тренд предстоящего сезона — спорт. Он, как известно, меняет в лучшую сторону фигуру женщины. Сегодня, надо признать, более простые формы у женщин. Я бы так выразился – они стали более рублеными». Александр Васильев

Как заметил Васильев, в сегодняшнем мире визуально мужчину от женщины, по сути, отличает только борода.

«У женщины ее нет, слава богу. Еще скажу, что маски в ближайшее время не выйдут из моды. До 1 апреля следующего года будут продлевать карантин в нашей стране. Полмиллиона человек вылетели из Европы за время пандемии, поэтому ждем второй волны. Я только, кстати, в Калининградскую область летал. Больше никуда не ездил», — заявил Васильев.

Напомним, Александр Васильев – известный российский историк моды и искусствовед. Он почетный член российской академии художеств. Ведет популярную программу «Модный приговор».