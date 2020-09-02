«На работу»: Климова пришла на съемки в трикотажном костюме оверсайз и кислотных кроссовках

Актриса продолжает участие в новом проекте, который пока держит в секрете.

В свои 42 года Екатерина Климова является матерью четверых детей. И 1 сентября она отвела в школу сыновей от актера Игоря Петренко: 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. После торжественной линейки звезда отправилась с наследниками на прогулку по парку, наслаждаясь теплыми деньками наступившей осени.

Но уже на следующий день Климова вернулась к работе. В каком именно проекте задействована сейчас актриса, она пока скрывает, но пообещала, что совсем скоро поклонники узнают тайну.

На съемочной площадке Климова появилась в стильном трикотажном костюме оверсайз, которые в этом сезоне набрали бешеную популярность у многих модниц. В подобных нарядах были замечены, например, Лера Кудрявцева, певица Нюша, Мария Шарапова. Климова дополнила костюм базового цвета яркими кроссовками кислотного оттенка.

«На работу», — кратко подписала снимок звезда.

Многие подписчики пришли в восторг от своей любимицы. Они, к слову, всегда щедры на положительные эмоции, а негатива и откровенного хейта под публикациями многодетной мамы почти не бывает. И на этот раз фолловеры искупали звезду в комплиментах.

«Ты в любое время огонь!», «Красавица», «Какая стильная!», «Богиня», «Всегда приятно смотреть на Вас, такую женственную и добрую!», «Красотка, что еще сказать», «Какая красивая», «Очень ждем новый проект! Удачи вам», — написали поклонники.