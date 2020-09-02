Словно молодожены: 71-летняя Пугачева в мини-юбке предстала в объятиях Галкина

71-летняя Алла Пугачева и ее муж не скрывают чувств на публике. Так, на школьной линейке Примадонна отечественной эстрады предстала в объятиях Максима Галкина. Шоумен нежно прижимал к себе избранницу, давая понять, что в их семье царит полная гармония. И это при том, что артистка старше Галкина на двадцать семь лет. Такая разница в возрасте, к слову, не помешала супругам обзавестись общими наследниками. В новом учебном году шестилетние двойняшки Гарри и Лиза пошли в первый класс.

Готовясь к такому значимому дню в жизни первоклассников, Алла Борисовна оделась в молодежном стиле. Так, Примадонна облачилась в косуху и белую мини-юбку, подчеркнув длину ног и сделав, тем самым, акцент на щиколотке. В интервью сайту Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова говорила о том, что певица отдает предпочтение нарядам длины мини. А историк моды Александр Васильев подметил, что при такой фигуре возлюбленная Максима Галкина имеет полное право появляться на публике в коротких юбках и шортах.

Как уже писал наш сайт, Примадонна расчувствовалась на школьной линейке и не смогла сдержать слез, увидев своих малышей в качестве первоклассников. По словам Галкина, он считает жену самой лучшей мамой — такую еще надо поискать. Максим дал понять, что гордится своими отпрысками и возлюбленной, сумевшей воспитать таких вдумчивых и смышленых малышей.