Редкое фото: Акиньшина запечатлела подросшего сына от Арчила Геловани

1 сентября, как и другие родители, актриса проводила в школу своих детей.

Оксана Акиньшина снялась в десятках кинокартин. Она редко рассказывает о личной жизни, но известно, что она насыщенная. Актриса в юности встречалась с таким знаменитым холостяком, как Алексей Чадов. Более того, она жила с Сергеем Шнуровым. А вот ее первый брак с бизнесменом Дмитрием Литвиновым продлился недолго, хоть девушка и родила сына Филиппа. От второго мужа кинопродюсера Арчила Геловани у нее есть еще двое детей: семилетний Константин и трехлетняя дочка Эмми.

Обычно Акиньшина не показывает наследников. В соцсети она чаще всего публикует снимки с красных ковровых дорожек или делится новостями о новых проектах. Но 1 сентября, как и другие мамы, актриса отвела своих наследников в школу. Если ее дочка еще слишком маленькая, то Филипп должен был пойти в пятый класс, а его брат Костя — в первый. Однако девушка показала на фото лишь своего первоклассника. В кадре мальчик запускает воздушные шары с одноклассниками и выглядит очень счастливым.

Многие пользователи Сети удивились тому, как сильно мальчик похож на звездную маму.

«Блондин такой, весь в мать», «Прелестный мальчуган», «Какой прелестный», «Милаха», «Оксана, он ваша копия», — стали обсуждать кадр пользователи.

Напомним, что в этом году многие звезды впервые отвели своих детей в школу. В их числе Алла Пугачева, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Анна и Надежда Михалковы, Оксана Федорова и другие известные персоны. Многие из них не пожалели денег, чтобы их чада учились в престижных учебных заведениях.