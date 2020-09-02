«Материнство трансформировалось»: Климова рассказала о разнице в воспитании дочерей

Актриса призналась, что с возрастом она стала по другому относится к своим родительским обязанностям.

Екатерина Климова была замужем трижды. От первого мужа — ювелира Ильи Хорошилова, актриса в 2002 году родила дочь Елизавету. Два сына — Матвей и Корней – были рождены в браке с Игорем Петренко, актером, с котором роман у Екатерины возник на съемках сериала «Лучший город Земли». Младшую дочь Беллу Климова родила от Гелы Месхи в 2015 году. Малышке всего четыре годика.

Но и эти отношения не стали долговечными, пара распалась. Сейчас актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» сама воспитывает отпрысков. При этом она не препятствует бывшим мужьям видеться с наследниками. Бывают такие дни, когда «воскресные папы» приходят к ним домой, чтобы навестить детей. Не так давно в интервью Вадиму Вернику актриса объяснила, различие в воспитании старшей и младшей дочери.

«Сейчас, когда всего понемножку я добилась в жизни, есть какое-то успокоение, и уже хочешь этого материнства в полной мере… Материнство как-то трансформировалось», — приводит «ОК!» слова Екатерины Климовой.

Климова радуется, что из жизни ушла лишняя суета, и она может полностью сконцентрироваться на главной роли в своей жизни – роли матери. После съемок она спешит к детям, и берет на себя всю нагрузку по их воспитанию.