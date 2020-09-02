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Гроб с телом Андреева на катафалке увезли от театра Ермоловой на Троекуровское кладбище

С легендарным актером прошли проститься сотни поклонников.

Гроб с телом Андреева на катафалке увезли от театра Ермоловой на Троекуровское кладбище
В Москве простились с Владимиром Андреевым/http://globallookpress.com/

Гроб с телом народного любимца актера Владимира Андреева на катафалке отвезли на Троекуровское кладбище. Именно здесь будет покоиться легендарный актер.

Катафалк. Фото
Гроб с телом Андреева увезли на Троекуровское кладбище/Фото Ольга Храбрых

Отметим, что на кладбище будут находиться только самые близкие люди. Его вдова актриса и народная артистка Наталья Селезнева, надо признать под конец траурной церемонии, с трудом держалась на ногах. События последних дней, безусловно, выбили ее из колеи. Между тем поклонники проводили звезду в последний путь аплодисментами.

Добавим, что на церемонии прощания также выступил легендарный доктор Леонид Рошаль. По его словам, Владимира Андреева будут помнить многие люди. В своей жизни он совершал только хорошие дела и добрые поступки. «То, что он делал на экране, была не игра, а жизнь. Прошу прощения, что лишний раз не звонил ему. Не спросил и не протянул руку помощи», — заявил Рошаль.

Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. У народного артиста остался сын от союза с Селезневой и дочь от первого брака с актрисой Натальей Архангельской.

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