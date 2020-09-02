Гроб с телом Андреева на катафалке увезли от театра Ермоловой на Троекуровское кладбище

Гроб с телом народного любимца актера Владимира Андреева на катафалке отвезли на Троекуровское кладбище. Именно здесь будет покоиться легендарный актер.

Отметим, что на кладбище будут находиться только самые близкие люди. Его вдова актриса и народная артистка Наталья Селезнева, надо признать под конец траурной церемонии, с трудом держалась на ногах. События последних дней, безусловно, выбили ее из колеи. Между тем поклонники проводили звезду в последний путь аплодисментами.

Добавим, что на церемонии прощания также выступил легендарный доктор Леонид Рошаль. По его словам, Владимира Андреева будут помнить многие люди. В своей жизни он совершал только хорошие дела и добрые поступки. «То, что он делал на экране, была не игра, а жизнь. Прошу прощения, что лишний раз не звонил ему. Не спросил и не протянул руку помощи», — заявил Рошаль.

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Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. У народного артиста остался сын от союза с Селезневой и дочь от первого брака с актрисой Натальей Архангельской.