Брэдли Купер рассказал, как провел время на карантине с дочкой Шейк в своем таунхаусе

Голливудский актер признался, что чувствовал себя как в детском саду. Ему пришлось придумывать разные занятия, чтобы разнообразить досуг маленькой Леи.

Брэдли Купер год назад расстался с Ириной Шейк. Долгое время пара скрывала, что у них произошел разлад после пяти лет отношений. Даже появление общей дочери Леи не помогло им сохранить союз. Актер не стал устраивать конфликт. Более того, они с моделью договорились о совместной опеке над ребенком, не прибегая к суду. Во время карантина русскую красавицу однажды подловили у дома артиста. Как выяснилось, она пришла, чтобы пообедать с экс-возлюбленным.

Стоит отметить, что пока Ирина занималась работой, Купер приглядывал за их трехлетней дочкой. В новом интервью актер рассказал, как прошла его самоизоляция. Он признался, что живет не в особняке, так как переехал в Нью-Йорк вслед за Шейк, поэтому ему было тесновато с наследницей, своей мамой и двумя собаками.

«Мы живем в маленьком таунхаусе. К счастью, там есть задний двор. А я будто работал в детском саду, где был только один ребенок», — отметил актер.

Также Брэдли рассказал, что ему приходилось придумывать способы, чтобы развлечь дочку. Он даже учил ее плавать, но не в бассейне.

«Мы вставали и занимались плаванием в ванне», — рассказал артист журналу Interview.

Напомним, что недавно Ирине стали приписывать роман с Вито Шнабелем. На прогулках с арт-дилером модель была замечена несколько раз. На днях она провела время в парке с дочкой. Вито вновь составлял ей компанию. Но пока девушка не объявляла о новом романе. Она с головой ушла в работу. Шейк снимается в рекламных проектах, а также сотрудничает с молодыми дизайнерами.