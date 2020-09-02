«Борис Владимирович долгое время скрывал свою болезнь»: Волкова рассказала о жизни Клюева

Актриса Екатерина Волкова в Instagram заявила, что ее буквально атаковали журналисты. Все хотят получить комментарий по поводу смерти звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева. Как отметила Волкова, поднимать хайп в такой непростой момент она не будет.

«Борис Владимирович долгое время скрывал свою болезнь, но не потому, что не был откровенен со своим зрителем, просто не хотел расстраивать поклонников». Екатерина Волкова

По словам Волковой, они с коллегами всегда уважали актера и его право на конфиденциальность. Как она выразилась, они поддерживали «папу». Журналистам никто не рассказывал о тяжелой болезни актера.

больше по теме Борис Клюев за две недели до смерти мужественно выходил на сцену Малого театра на репетиции Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта».

Как добавила Волкова, ушел глава их семьи. «Воронины» она назвала любимым ситкомом россиян. Сейчас для нее главное пережить случившуюся трагедию.

Напомним, что Борис Клюев последние два года страдал от онкологического заболевания. Он боролся с раком легких, но болезнь оказалась сильнее.