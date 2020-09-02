Безутешная вдова Наталья Селезнева рыдала около гроба покойного мужа Владимира Андреева

Вдова актера Владимира Андреева, народная артистка Наталья Селезнева, не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с мужем в Театре имени Ермоловой. Друзья, родственники и коллеги как могли утешали убитую горем женщину.

Отметим, что гроб с актером стоял прямо на сцене Театра имени Ермоловой. К нему подходили люди и прощались со звездой. Многие при этом затем шли к вдове, чтобы приободрить ее и успокоить. Сама Наталья Селезнева сидела в черном траурном платке.

Добавим, что в какой-то момент слово взял историк Александр Кибовский. Он сказал очень правильные и красивые слова. «У этого человека удивительная биография. Он прошел огромный путь. Был прекрасным артистом, режиссером, руководителем, наставником. Ощущение от его утраты огромное. Через его рукопожатие молодые актеры чувствовали передачу лучших традиций искусства. И свою сопричастность».

Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. У народного артиста остался сын от союза с Селезневой и дочь от первого брака с актрисой Натальей Архангельской.