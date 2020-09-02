«Его биография была соткана из больших побед»: Ширвиндт выступил на прощании с Андреевым

Как отметил режиссер, его друг всегда «был естественен и неискусственен».

Режиссер и актер Александр Ширвиндт взял слово на прощании со своим коллегой Владимиром Андреевым, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. В Театре имени Ермоловой 2 сентября проходит церемония прощания со звездой.

«Он был естественен и неискусственен. Его биография была соткана из больших побед и всяких миссий. Володя был человеком отдающим. 55 лет назад Михаил Шатров и Владимир Андреев создали студию. Володя в ней ставил пьесы Шатрова. Я тогда занимался сценическим движением. Из той студии много известных людей вышло. Алла Демидова, например. Поэзия, музыка и театр были его музами».

Александр Ширвиндт

Добавим, что московские театры прислали шикарные венки на прощание с актером. Они стоят в холле культурного учреждения. Здесь же можно увидеть огромный портрет народного артиста.

Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. У народного артиста остался сын от союза с Селезневой и дочь от первого брака с актрисой Натальей Архангельской.