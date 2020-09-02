Муж Легкоступовой женился на певице, не удосужившись развенчаться с предыдущей женой

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что муж певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов не удосужился по каким-то причинам развенчаться со своей предыдущей женой Натальей. Более того, как только он развелся с женщиной, так сразу подал заявление в ЗАГС, чтобы взять в жены исполнительницу хита «Ягода-малина».

«Точно не известно, сколько раз до Валентины этот мужчина был женат, минимум, два. 2 июля сделана запись акта о расторжении брака между Юрием и Натальей Фирсовыми. И 2 июля они с Легкоступовой подают заявление в ЗАГС». Сергей Жорин

Как добавил Жорин, Фирсов, видимо, посчитал, что развенчание предыдущего брака — это пустая формальность. Почему сама Легкоступова не обратила на эту деталь внимания — остается только гадать. Возможно, муж ее просто обманывал, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. По одной из версий, она упала в ванной и ударилась головой. По другой — ее мог бить Фирсов.