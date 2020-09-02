«Повнимательнее надо»: Машкова поздравила мужа со стальной свадьбой и заговорила о разводе

Как отметила актриса, они расписались в том же ЗАГСе, где когда-то стали мужем и женой Пугачева и Киркоров, прожившие вместе 11 лет.

Актриса Мария Машкова поздравила своего знаменитого мужа-пианиста Александра Слободяника – младшего со стальной свадьбой. Вместе они уже 11 лет. Причем расписались в том же питерском ЗАГСе, где когда-то поженились певица Алла Пугачева и музыкант Филипп Киркоров. В качестве свидетеля и единственного гостя на торжестве выступила ее подруга актриса Анна Слю.

Как сказала Машкова, у нее был в те годы один выходной между съемками, поэтому никаких гостей и не было. Сегодня она очень гордится своим мужем, который знаменит на всю Америку. Порой к ней подходят совершенно незнакомые американцы и восхищаются ее любимым человеком.

«Люблю Питер и к тебе, Саш, по-прежнему, неравнодушна. Надеюсь, скоро встретимся-отметим! Киркоров, кстати, с Пугачевой прожили в браке ровно 11 лет. Повнимательнее надо. Неплохо бы обойти». Мария Машкова

Напомним, что от Александра Слободяника – младшего у актрисы две дочки. Александре десять лет, а Стефани — восемь. Большую часть времени Машкова проводит в России на съемках, а муж — в Америке.