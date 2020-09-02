Бориса Клюева планировали задействовать в спектакле «Большая тройка» в инвалидной коляске

Режиссер спектакля «Большая тройка», который скоро покажут на сцене Малого театра, Андрей Житинкин заявил, что актер Борис Клюев должен был сыграть одну из главных ролей в постановке, репетиции которой шли в последнее время.

Клюеву должна была достаться роль президента США Франклина Рузвельта. Актер мечтал об этой роли, но судьба распорядилась так, что он угодил в больницу, из которой уже не вышел. Это случилось две недели назад.

«Когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске — ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске».

Андрей Житинкин

Напомним, что в 1945 году Сталин, Черчилль и Рузвельт встречались в Ялте, чтобы решить судьбу мира после Второй мировой войны. О той беседы до сих пор ходят легенды. Снято огромное количество картин, посвященных тем событиям 75-летней давности.

Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. Последние годы он боролся с раком легкого. В театре отметили, что смерть такой легендарной личности — невосполнимая потеря. Таких актеров заменить просто некем, сообщает «МК».