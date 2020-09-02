«Может быть, есть мысли и о шоу-бизнесе»: Жулин не сомневается в завершении карьеры Загитовой

Известный фигурист и тренер Александр Жулин заявил, что съемки в шоу «Ледниковый период», где олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова выступит в роли ведущей, будут отнимать у спортсменки много времени. По его словам, творческий процесс на проекте длится с утра и до позднего вечера, а значит, один день в неделю из жизни у Загитовой точно будет выпадать.

Бывший муж фигуристки Татьяны Навки заметил, что у Загитовой на данный момент практически нет мотивации. Она, как известно, выиграла все возможные титулы. По его словам, в такой ситуации заставить себя учить четверные прыжки, чтобы противостоять пятнадцатилетним соперницам, крайне сложно.

«Скорее всего, она скоро объявит о завершении спортивной карьеры. Это судя по тому, как оно все произрастает: «Ледниковый» появился, может быть, уже есть мысли и о шоу-бизнесе». Александр Жулин

Напомним, что Алина Загитова почти год назад объявила о приостановке своей профессиональной карьеры. Недавно она поступила в вуз. Звезда хочет связать свою жизнь с журналисткой, сообщает «Спорт-Экспресс».