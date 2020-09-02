«Его неунывающие герои заряжали оптимизмом»: Любимова и Ливанов высказались о талантах Клюева

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что актер Борис Клюев был исключительным профессионалом, а также обладал уникальным трудолюбием и талантом. По ее словам, в кино он сыграл более семидесяти ролей. Причем его герои были очень запоминающимися. Как пример, она привела таких персонажей, сыгранных мастером, как граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие.

«Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным: неунывающие герои заряжали оптимизмом, а многие житейские фразы становились крылатыми». Ольга Любимова

Со своей стороны, актер Игорь Ливанов заметил, что Клюев был большим профессионалом своего дела. Причем он особенно отметил его чувство юмора. Знаменитого коллегу, как он выразился, оно никогда не подводило. По словам Ливанова, у Клюева не было никакой заносчивости. Он всегда был готов пообщаться на любые темы и помочь в самых сложных вопросах, сообщает РИА «Новости».

больше по теме Борис Клюев за две недели до смерти мужественно выходил на сцену Малого театра на репетиции Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта».

Напомним, что смерть Бориса Клюева потрясла театральный мир. Актер последние два года боролся с онкологией. У него был рак легких.