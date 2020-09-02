«Встала грудью как Александр Матросов»: избитый Шлыков рассказал, как его спасла от расправы соседка

Актер Юрий Шлыков, который был избит в Москве двумя грузчиками, поделился подробностями нападения на него. Выяснилось, что народный артист, которому сейчас 67 лет, шел с прогулки вместе с собакой. Он попросил двух мужчин, которые заносили мебель в подъезд, убрать мусор за собой. В итоге его не только обматерили, но и избили.

Как отметил актер, причинить вред его здоровью вообще-то непросто, но этим двум негодяям это, к сожалению, удалось. По его словам, его в какой-то момент схватили за шею и стали бить ногами. Если бы не соседка, то еще не известно, чем бы все обернулось, сообщает телеграм-канал Mash.

«Соседка с первого этажа встала грудью как Александр Матросов, перекрыла все это дело. Эта женщина спасла меня от больших побоев. Потом приехала милиция, этих парней остановили». Юрий Шлыков

Юрий Шлыков стал известен после выхода на экраны страны картины «Истоки» в середине семидесятых годов прошлого века. С 1981 года он состоит в труппе Театра имени Вахтангова. Особую известность ему принесли такие картины, как «Инспектор Лосев» и «Петля».