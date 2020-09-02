«Мой самый любимый дедушка»: Ильюхина из «Ворониных» трогательно попрощалась с Клюевым

Юная актриса Мария Ильюхина, ставшая широко известной после выхода сериала «Воронины», где сыграла дочь Кости и Веры Ворониных, Машу, в Instagram трогательно попрощалась с актером Борисом Клюевым, который ушел из жизни.
«Просто не могу поверить… Как же так… Мой самый любимый дедушка. Я тебя всегда буду любить и помнить. Спасибо за все. Царство небесное тебе».
«Выросли на этом сериале. Очень жалко», «Скорбит вся страна. Ужасная утрата», «Он всегда будет в наших сердцах. Ужасная утрата», «Борис Клюев – легенда, о которой мы все будем помнить», — отметили в комментариях пользователи.
Борис Клюев сыграл в сериале «Воронины» старика Николая Петровича. Он буквально влюбил в себя своим образом всю страну. Актеру на момент смерти было 76 лет.
Сериал «Воронины» считается одним из самых популярных комедийных ситкомов нынешнего столетия. У его героев до сих пор огромная армия поклонников.