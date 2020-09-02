«Мой самый любимый дедушка»: Ильюхина из «Ворониных» трогательно попрощалась с Клюевым

В картине актриса, которой сейчас всего 16 лет, сыграла девочку Машу.

Юная актриса Мария Ильюхина, ставшая широко известной после выхода сериала «Воронины», где сыграла дочь Кости и Веры Ворониных, Машу, в Instagram трогательно попрощалась с актером Борисом Клюевым, который ушел из жизни.

«Просто не могу поверить… Как же так… Мой самый любимый дедушка. Я тебя всегда буду любить и помнить. Спасибо за все. Царство небесное тебе». Мария Ильюхина

«Выросли на этом сериале. Очень жалко», «Скорбит вся страна. Ужасная утрата», «Он всегда будет в наших сердцах. Ужасная утрата», «Борис Клюев – легенда, о которой мы все будем помнить», — отметили в комментариях пользователи.

Борис Клюев сыграл в сериале «Воронины» старика Николая Петровича. Он буквально влюбил в себя своим образом всю страну. Актеру на момент смерти было 76 лет.

больше по теме Борис Клюев за две недели до смерти мужественно выходил на сцену Малого театра на репетиции Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта».

Сериал «Воронины» считается одним из самых популярных комедийных ситкомов нынешнего столетия. У его героев до сих пор огромная армия поклонников.