«По прическе есть вопросы»: Ольга Бузова похвасталась тем, как выглядела в первом классе

Певица и телеведущая заявила, что уже с юных лет задавала тренды.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram показала, как она выглядела в первом классе. На фотографии можно увидеть очень милую девочку, которая пришла в начальную школу за знаниями. При этом звезда посмеялась над своим внешним видом.

«По прическе есть вопросы. Уже тогда задавала тренды. Рассказывайте, где вы у меня учитесь и как прошло ваше первое сентября». Ольга Бузова

«Я такую же прическу делала себе», «А у меня такое же платье было», «Милашка. Такие прически в те годы были на самом деле у многих», «Прекрасная девочка, которая тогда еще не знала, что станет суперзвездой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова училась в одной из школ Санкт-Петербурга. Ее она окончила в 2002 году, после чего поступила на географический факультет Санкт-петербургского государственного университета. Сегодня Бузова одна из самых успешных персон в мире российского шоу-бизнеса.