Вера Алентова в парике платинового цвета блеснула на сцене в спектакле «Ложные признания»

Актриса, которой уже 78 лет, выглядит намного моложе своих лет.

В Instagram Московского драматического театра имени Пушкина появились красивые фотографии со спектакля «Ложные признания». На сцене многие любимые актеры. Среди них, к примеру, Виктория Исакова, Борис Дьяченко, Анна Бегунова. Но куда больше всех пользователей привлек внешний вид 78-летней актрисы Веры Алентовой.

На сцене она появлялась сразу в нескольких эффектных нарядах: в облегающем спортивном костюме, в кожаных брюках, а также в пиджаке с множеством необычных брошей. Особенно под впечатлением зрители остались от платинового парика звезды, которую запечатлел фотограф Юрий Богомаз. Актриса появилась на сцене в удлиненном каре и вмиг помолодела лет на двадцать.

«С премьерой, любимый театр. Вера Алентова, конечно, неотразима», «Какие все прекрасные актеры», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вера Алентова — жена легендарного режиссера Владимира Меньшова. Она стала широко известна публике после роли в картине «Москва слезам не верит». Лента, как известно, получила премию «Оскар».