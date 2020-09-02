«Летите и будьте с нами там, наверху»: Волкова из «Ворониных» разрыдалась после смерти Клюева

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в Instagram оставила душераздирающий пост, который посвятила своему коллеге по ситкому покойному Борису Клюеву. Актера она назвала своим любимым человеком. Для нее он всегда будет наставником, другом, советчиком и учителем. Как отметила Волкова, Клюева она всегда называла папой, а он в ответ только улыбался.

«Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху. Я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей». Екатерина Волкова

«Он подарил нам лучшее детство», «Это просто невозможно осознать», «Ужасный год. Ужасная новость. Борис Клюев был, конечно, легендой», — отреагировали в комментариях пользователи.

больше по теме Борис Клюев за две недели до смерти мужественно выходил на сцену Малого театра на репетиции Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта».

Борис Клюев сыграл в сериале «Воронины» Николая Петровича. Он буквально влюбил в себя всю страну. Актеру на момент смерти было 76 лет. Прощание со звездой пройдет в Малом театре.