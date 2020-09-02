Борис Клюев за две недели до смерти мужественно выходил на сцену Малого театра на репетиции

Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта».

Актер Борис Клюев буквально за две недели до смерти появился на репетиции в Малом театре. Об этом рассказала директор культурного учреждения Тамара Михайлова.

«Это большая трагедия для театра. Он до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта-45», а потом его положили в больницу. Это было буквально две недели назад»». Тамара Михайлова

Отметим, что рак легкого у актера признали два года назад. Он мужественно противостоял болезни. Выходил на сцену. Как говорил Клюев, так ему легче жить, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Борис Клюев сыграл графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Также на его счету легендарная роль Николая Петровича Воронина в одноименном сериале, в который влюбились многие россияне.

больше по теме Болезнь оказалась сильнее: умер Борис Клюев Актеру было 76 лет.

Добавим, что прощание со звездой пройдет как раз в Малом театре. Ему он отдал большую часть своей жизни. Что касается личной жизни Клюева, то он был женат третьим браком на Виктории Клюевой. Вместе они прожили последние 45 лет.