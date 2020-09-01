«Чушь»: адвокат опроверг заявления Тарасова и Костенко о победе в алиментном деле

Уже несколько лет Дмитрий Тарасов судится с первой женой, Оксаной Пономаренко, за алименты на дочку Ангелину. Та сумма, на которую изначально был согласен футболист, за несколько лет с учетом индексации выросла в «неподъемную», и спортсмен решил скостить ее. И помочь в этом вызвалась его нынешняя жена, модель Анастасия Костенко, у которой с полузащитником казанского «Рубина» подрастает две дочери. Она подала на алименты и в начале августа объявила поклонникам, что добилась выплат. И теперь первой жене Тарасова достанется меньше денег.

А вот Сергей Жорин, адвокат Оксаны Пономаренко опроверг заявления звездной пары. В беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro он достаточно категорично отрезал:

«Все заявления, что Тарасов уменьшил размер алиментов, слова о победе — это чушь», — заявил юрист.

Он пояснил: документ, который дает право Костенко претендовать на алименты, может быть, и есть у нее. Но он не дает права отменять вынесенные решения, коими являются постановления о размере алиментов на первого ребенка – 11-летнюю Ангелину.