Анита Цой встретила жемчужную свадьбу на дне океана

Анита Цой 30 лет счастлива в браке. Супруги отметили жемчужную свадьбу в морском стиле в своем загородном доме. Поместье певицы стало похоже на настоящий подводный мир из красивой сказки, где были морские коньки, осьминоги и звезды, а «молодожены» стали русалочкой и повелителем морей и океанов.

Из соображений санитарной безопасности на юбилей пригласили самых близких — 57 человек, предварительно попросив их сдать тесты на коронавирус. Меры себя полностью оправдали. Сразу у десяти человек он был положительным, поэтому они пропустили торжество. Семья решила принять дополнительные меры безопасности и организовала еще одно тестирование непосредственно в доме.

«За полчаса до начала свадебной церемонии вдруг выяснилось, что мы остались без ведущего. Тест показал положительную реакцию. Пришлось ведущего отправить домой. Пригласили другого ведущего. Когда тот приехал и сдал тест, анализ снова показал «положительно», и нам ничего не оставалось делать, как самим начать проводить торжество», — рассказала Анита Цой.

В подарок от мужа Сергея Петровича Анита получила «Жемчужину». Это скульптура известного мастера Намдакова. Также супрг именно к этому дню успел закончить ремонт в доме «Гейша» и установил там прозрачный рояль. Анита подошла к вопросу тоже с практичной стороны и в качестве презента вручила мужу документы на 15 соток земли. Семейный совет тут же решил, что там они вырастят чудо-сад, где отметят золотую свадьбу.