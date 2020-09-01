«Не знаю, я это или не я»: Ефремов не узнал себя на видеозаписях, сделанных в день ДТП

Михаил Ефремов 1 сентября снова оказался в зале суда. Уже месяц идут слушания по делу о смертельном ДТП, в котором погиб водитель фургона Сергей Захаров. В крови актера, который выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию, был обнаружен алкоголь, а также запрещенные вещества. Однако он отказывается признавать свою вину. Михаил Олегович настаивает, что был пьян и ничего не помнит, поэтому и вину признать не может.

Его дело вел адвокат Эльман Пашаев, но недавно Ефремов сменил юриста. При этом он перестал отмалчиваться в суде и теперь комментирует показания свидетелей и выпады адвоката Александра Добровинского, который представляет семью погибшего Захарова. На этот раз выяснилось, что актер отправил 200 тысяч рублей родным погибшего, но они не приняли чеки. Сын Захарова хочет получить не меньше 7, 3 миллиона рублей.

После перерыва в суде показали видеозапись, которую предоставили работники банка. На кадрах видно, как Ефремов выезжает на встречную полосу еще до аварии, в другом переулке. Актер заявил, что не узнает себя.

«Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», — сказал он.

«Ууу, да тут 307-й пахнет», — обсудили увиденное адвокаты потерпевших Добровинский и Аверцев. Судя по всему, они уверены, что человек, похожий на Ефремова, который выходит из паба и садится в джип, на самом деле и есть актер. Поэтому они заговорили о статье о даче «заведомо ложных показаний», которая предполагает наказание до двух лет лишения свободы.

К слову, раньше у Ефремова тоже возникали проблемы с память. Он не узнавал себя и на кадрах с места ДТП. Свидетели, выступившие ранее в суде, утверждали, что за рулем был именно актер.