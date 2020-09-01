Иосиф Пригожин опубликовал видео, на котором Валерия не скрывает слезы

Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram трогательные кадры свадьбы сына Валерии Арсения Шульгина и Лианы Волковой. В первом танце молодожены кружились под песню в исполнении Валерии. Звездная мама спела композицию «Любовь настала».

«На этом моменте плакал весь зал. Что может быть более трогательным, когда мама поет для собственного сына, а он с молодой женой кружится в первом танце молодоженов? Спасибо нашим дорогим друзьям за то, что разделили с нами эти светлые и радостные минуты», — написал Пригожин.

Также он добавил, что несмотря на слезы, Валерия смогла допеть песню.

больше по теме Иосиф Пригожин признался, кто на самом деле организовал свадьбу сына Валерии Продюсер и певица стараются не лезть в финансовые дела молодого человека.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова связали себя узами брака после почти года отношений. Предложение руки и сердца 21-летний младший сын Валерии сделал своей девушке в начале августа. Тогда он отметил, что все расходы на организацию мероприятия возьмет на себя. Позже Иосиф Пригожин рассказал, что Арсений не взял у них ни копейки.