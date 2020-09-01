Пугачева в плиссированной юбке и кедах не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы

Примадонна пришла в школу к своим наследникам, которые пошли в первый класс.

Певица Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке, посвященной первому сентября. В этом году ее дети, Гарри и Лиза Галкины, пошли в первый класс. Муж Примадонны, телеведущий Максим Галкин, поделился в Instagram трогательными кадрами из школы.

В начале записи Пугачева, которая появилась на мероприятии в коротенькой плиссированной юбке и кедах, о чем-то разговаривает с окружающими ее людьми. Затем на кадрах можно увидеть, как Гарри Галкина за руку взяла учительница, после чего он с сестрой отправился на торжественное построение.

Далее Гарри и Лиза прочитали стихи для учителей, посвященные первому сентября.

«Школа, ранец, первый класс. Это новый шаг для нас. Повторяюсь я во всем. Лучше быть учеником», — заявил с важным видом Гарри. Затем продолжила Лиза: «Блузки кружевные, белые рубашки. Лица озорные. Мы же первоклашки».

В конце записи можно увидеть, что Алла Пугачева не смогла сдержать слез и заплакала. Момент получился очень трогательным. После Примадонна дала наказ своим детям. «Пусть школьные годы пройдут радостно и успешно. На счастье, шарики, летите», — заявила Примадонна, после чего Гарри и Лиза отпустили в небо воздушные шары.

Напомним, что Гарри и Лиза появились в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина осенью 2013 года. Ребята растут очень разносторонними личностями. Они учат французский язык и посещают спортивные секции и творческие кружки.