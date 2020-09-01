«Маме некогда»: похудевший Харламов отвел дочку от Асмус в первый класс

Юморист запечатлелся с наследницей на празднике. А вот звезды сериала «Интерны» поблизости не оказалось.

В День знаний многие звезды повели своих наследников в школу. Для кого-то из ребятишек этот поход стал первым в жизни. Первоклассниками стали, к примеру, Саша Плющенко, двойняшки Гарри и Лиза Галкины, Тимофей Прилучный, а также дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус, Настя.

Резидент Comedy поделился трогательным снимком в аккаунте Instagram. Артист, который заметно похудел и выглядит посвежевшим и подтянутым, запечатлелся со своей шестилетней дочуркой на фоне школы.

«Ну понеслась! Первый раз в первый класс! Анастасия Игоревна Харламова — первоклашка!» — подписал снимок артист.

А вот мамы поблизости не оказалось. Как известно, Кристина Асмус улетела в Геленджик на съемки на целый месяц, и, вероятно, не смогла присутствовать на столь важном событии в жизни дочери. Это отметили многие подписчики в комментариях: «Маме некогда», «Где ее мамка?»

Сам Харламов никак не отреагировал на подобные вопросы.

больше по теме Пока мама в Геленджике: Харламов с подросшей дочкой от Асмус нарядились в гусаров Юморист поделился забавным фото у себя в аккаунте.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус этим летом объявили о разводе. Спустя 8 лет брака артисты решили поставить точку в отношениях. И многие стали подозревать, что дочка Настя осталась с отцом. Фото со школьной линейки, на которой не присутствовала мать, добавляет в копилку слухов весомый аргумент.